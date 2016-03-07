مشتريات الأجانب والمؤسسات المحلية تصعد ببورصة مصر
1235 جمت - دعمت مشتريات مؤسسات المال المحلية والأجنبية على الأسهم القيادية بورصة مصر لتغلق مرتفعة وسط تحسن نسبي في السيولة بالسوق.
وارتفع المؤشر الرئيسي 0.75 بالمئة ليغلق عند 6261.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.56 بالمئة ليغلق عند 355.7 نقطة.
وبلغت قيم التداول 457.742 مليون جنيه.
ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 89.9 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 60.6 بالمئة.
وارتفعت أسهم التجاري الدولي 1.1 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.3بالمئة وإعمار مصر 2.7 بالمئة وبالم هيلز 2.2 بالمئة.
وواصلت أسهم بلتون ارتفاعها بالحد الأقصى وسط اختفاء عروض البيع على السهم الذي أغلق على 16.54 جنيه.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "مستوى 6526 نقطة مستوى صعب للمؤشر الرئيسي لو استطاع تجاوزه سيستهدف 6500 نقطة."
وكسبت أسهم سوديك 5.8 بالمئة وطلعت مصطفى 2.2 بالمئة وحديد عز 4.1 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق يستهدف مستوى 6400 نقطة وفي حالة كسرها بقيم تداولات مرتفعة سيستهدف 6800-7100 نقطة. يتبع