البورصة الأردنية تغلق منخفضة وسط عمليات جني أرباح

1335 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي بفعل عمليات بيع في أسهم استراتيجية مثل البنك العربي وسط قفزة في قيمة التداول بفعل صفقة داخلية في بنك القاهرة عمان.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين متراجعا بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2133.71 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 48.2 مليون دينار مقارنة مع تسعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح محلل مالي إن عمليات جني الأرباح استمرت اليوم بعد أن وصلت أسعار أسهم قيادية لمستويات مغرية.

وأضاف الصالح "صفقة داخلية في بنك القاهرة عمان لم يكشف بعد عن تفاصيلها رفعت قيمة التداول."

وانخفض سهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.16 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.19 بالمئة إلى 5.24 دينار وسهم بنك القاهرة عمان 1.68 بالمئة إلى 2.34 دينار.

وارتفع سهم البنك الأسلامي الأردني 0.86 بالمئة إلى 3.49 دينار.

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