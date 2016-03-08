مكاسب البتروكيماويات تدعم صعود المؤشر السعودي لأعلى مستوى في شهرين

1245 جمت - عززت مكاسب أسهم البتروكيماويات أداء المؤشر السعودي بنهاية تعاملات الثلاثاء مع استقرار أسعار النفط فوق 40 دولارا للبرميل.

وصعد المؤشر 0.68 بالمئة إلى 6431 نقطة وهو أعلى إغلاق في نحو شهرين وتحديدا منذ السابع من يناير كانون الثاني.

وتماسك خام برنت فوق 40 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بعدما قفز أمس الاثنين إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2016 حين أعلن منتجون عن محادثات لدعم السوق وراهن المستثمرون مجددا على صعود السوق.

وسجل مؤشر البتروكيماويات ارتفاعا نسبته 1.6 بالمئة بنهاية اليوم مدعوما بمكاسب سهمي سابك وكيان اللذين ارتفعا نحو واحد بالمئة وستة بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم جبل عمر والمراعي والعربي الوطني ودار الأركان ومعادن بنسب تراوحت بين 0.9 و3.2 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سامبا 0.6 بالمئة وصافولا 0.7 بالمئة والحكير 1.9 بالمئة ومكة للتعمير 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة.