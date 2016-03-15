المؤشر السعودي يغلق على انخفاض

1325 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض وسط نزول عدد من الأسهم القيادية بصدارة البتروكيماويات والبنوك في ظل استمرار هبوط اسعار النفط.

ونزلت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من احتمال انتهاء موجة تعاف دامت ستة أسابيع بعدما بددت أوبك الآمال في التخلص سريعا من تخمة المعروض.