المؤشر السعودي يتراجع صباحا

0900 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الاربعاء متأثرا بخسائر أسهم البنوك بعدما عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبية من مستقرة.

وقالت موديز صباح اليوم إن التعديل يعكس توقعات بتضرر القطاع المصرفي من استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وأضافت "نتوقع أن يشهد المناخ التشغيلي للبنوك السعودية ضعفا خلال 12 - 18 شهرا المقبلة."

وتراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة إلى 6229.5 نقطة.

وسجلت أسهم البنوك أكبر الخسائر على المؤشر بقيادة الأهلي التجاري وسامبا اللذين انخفضا 1.2 بالمئة و1.7 بالمئة على الترتيب تلاهما سهم السعودي الفرنسي الذي نزل 1.5 بالمئة.

وانخفضت أسهم صافولا وموبايلي وجرير والخطوط السعودية للتموين والتعاونية بنسب بين 0.8 و2.2 بالمئة.