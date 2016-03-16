مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا بدعم من مكاسب البنوك

1014 جمت - أنهى مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم البنوك وسط تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر 0.26 بالمئة ليغلق عند 853.21 نقطة مخالفا أداء المؤشر السعري للسوق والذي انخفض 0.3 بالمئة إلى 5230 نقطة.

وسجل سهما بنك برقان أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.5 بالمئة تلاه سهما الكويت الوطني وأجيليتي بمكاسب 1.4 بالمئة و1.12 بالمئة على الترتيب.

في المقابل انخفضت أسهم الأهلي 1.4 بالمئة وفيفا واحدا بالمئة وبنك الخليج وأمريكانا 0.9 بالمئة.

0900 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الاربعاء متأثرا بخسائر أسهم البنوك بعدما عدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي إلى سلبية من مستقرة.