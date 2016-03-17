الأسهم الكويتية تنهي الأسبوع مرتفعة

0945 جمت - أنهى مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من صعود معظم الأسهم القيادية.

وارتفع المؤشر السعري للسوق 0.6 بالمئة إلى 5262.1 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.53 بالمئة ليغلق عند 857.7 نقطة.

ولم يتراجع أي من الأسهم القيادية المدرجة على مؤشر كويت 15.