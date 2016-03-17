المؤشر الأردني يختتم الأسبوع على انخفاض

1330 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض وسط قيمة تداول ضعيفة غلبت عليها المضاربات في أسهم صغيرة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس متراجعا بنسبة 0.17 بالمئة إلى 2126 نقطة في حين بلغت قيمة التداول ثمانية ملايين دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى محلل مالي إن صغار المضاربين يسيطرون على بورصة عمان وسط غياب الاستثمار المؤسسي.

وأضاف "الروح المعنوية منخفضة في السوق ونحن بحاجة لمحفزات."

وانخفض سهم مناجم الفوسفات 0.73 بالمئة إلى 5.38 دينار.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 1.11 بالمئة إلى 0.91 دينار وسهم مصفاة البترول 0.23 بالمئة إلى 4.34 دينار.

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