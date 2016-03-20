سهم بنك الكويت الوطني يقود البورصة للانخفاض

1100 جمت - قاد سهم بنك الكويت الوطني بورصة الكويت للانخفاض اليوم الأحد حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.34 في المئة ليصل إلى 846.2 نقطة في حين تراجع المؤشر الرئيسي 0.06 في المئة إلى 5259 نقطة.

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 4.05 في المئة إلى 710 فلوس بعد أن عقدت الجمعية العمومية للبنك اجتماعا أمس وأقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا للسهم الواحد وخمسة أسهم منحة لكل مئة سهم عن سنة 2015.

ويعتبر هبوط الأسهم في بورصة الكويت بشكل حاد طبيعيا في اليوم التالي لإقرار التوزيعات المالية نظرا لتداول السهم بدون أرباح.

كما هبط عدد من الأسهم القيادية الأخرى منها فيفا واحدا في المئة وبنك الخليج 0.95 في المئة والبنك التجاري الكويتي أربعة في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك برقان 1.5 في المئة بعدما ارتفع صافي الربح لعام 2015 بأكمله 23 في المئة إلى 76 مليون دينار. كما صعدت أسهم مجموعة الصناعات 1.7 في المئة وأجيليتي 2.2 في المئة.

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