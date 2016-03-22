سهم دومتي يقفز 11% في أول تداول ببورصة مصر

0855 جمت - قفز سهم شركة دومتي الغذائية في أول جلسة تداول له في بورصة مصر اليوم الثلاثاء بنحو 10.5 بالمئة ليصل إلى 10.17 جنيه بعد أن تم تغطية الطرح العام 10.7 مرة والطرح الخاص 5.5 مرة.