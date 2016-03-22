البورصة السعودية تصعد في التعاملات المبكرة

0918 جمت - ارتفعت بورصة الأسهم في السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 0.3 في المئة إلى 6508 نقاط لتصل مكاسبها إلى 19 في المئة منذ تسجيل أقل مستوى في خمسة أعوام في منتصف يناير كانون الثاني.

وارتفع سهم سابك واحدا في المئة وزاد كل من مصرف الراجحي والأهلي التجاري 0.5 في المئة.

-----------------------

0855 جمت - قفز سهم شركة دومتي الغذائية في أول جلسة تداول له في بورصة مصر اليوم الثلاثاء بنحو 10.5 بالمئة ليصل إلى 10.17 جنيه بعد أن تم تغطية الطرح العام 10.7 مرة والطرح الخاص 5.5 مرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.77 بالمئة ليصل إلى 7551.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.34 بالمئة ليصل إلى 361.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 309.158 مليون جنيه.