بنك الجزيرة السعودي يسترد صكوكا بقيمة مليار ريال في 29 مارس

القاهرة 22 مارس آذار (رويترز) - قال بنك الجزيرة السعودي اليوم الثلاثاء إنه سيسترد كامل الصكوك التي أصدرها في 2011 بقيمة مليار ريال (266.6 مليون دولار) في 29 مارس اذار الجاري.

وأضاف البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم أنه كان أصدر صكوكا في 2011 بمليار ريال تستحق لمدة 10 سنوات "مع أحقية البنك في إعادة استرداد كامل الصكوك بعد مضي خمس سنوات."