المشتريات المحلية تصعد ببورصة مصر صباحا

0945 جمت - دفعت مشتريات الأفراد المحليين بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الأحد ولكن وسط سيولة ضعيفة وتراجع لأكبر الأسهم القيادية.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.35 بالمئة ليصل إلى 7574.4 نقطة بعد ان كان مرتفعا في الدقيقة الأولى من المعاملات. وصعد المؤشر الثانوي 0.19 بالمئة ليصل إلى 367.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 337.095 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 88.5 بالمئة من المعاملات والعرب 8.65 بالمئة والأفراد 84 بالمئة.

وكسبت أسهم إعمار مصر 2.6 بالمئة وبالم هيلز 1.6 بالمئة وطلعت مصطفى 0.5 بالمئة وبايونيرز 6.5 بالمئة وجلوبال 4.5 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر الرئيسي يقترب من "مستوى المقاومة المهم 7600-7700 نقطة ونجاحه في تخطي هذا المستوى قد يدفع به صعودا صوب مستوى 8000 نقطة."

وخسرت أسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام 3.8 بالمئة والبنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة بعد أن أشار الملياردير نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للاتصالات في مقال نشر اليوم إلى تعنت حكومي في صفقة استحواذه على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في البلاد.

وألمح ساويرس إلى أنه قد يتطلع خارج مصر لاستثماراته قائلا "أرض الله واسعة."