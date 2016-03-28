بورصة مصر تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة بدعم من مشتريات الأجانب

1235 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب في تعويض الخسائر الصباحية لبورصة مصر لتغلق مرتفعة خلال معاملات اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.19 بالمئة ليغلق عند 7494.1نقطة بعد أن كان منخفضا بأكثر من 0.6 بالمئة. وصعد المؤشر الثانوي 0.83 بالمئة ليغلق عند 368.96 نقطة.

وبلغت قيم التداول 815.735 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والمصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 80.7 بالمئة من المعاملات والأفراد على 56 بالمئة.

وكسبت أسهم بالم هيلز 2.2 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وجلوبال 9.8 بالمئة وهيرميس 0.3 بالمئة والمنتجعات 7.7 بالمئة.

وشارك في الارتفاع أسهم بايونيرز بنسبة 5.6 بالمئة والقلعة 1.3 بالمئة وبورتو 5.7 بالمئة وبلتون 3.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.1 بالمئة.

------------------------