المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1335 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر 0.19 بالمئة إلى 6268.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال.

ونجح المؤشر في الثبات فوق مستوى الدعم الواقع عند 6200 نقطة والذي في حال كسره سيشهد اتجاها نزوليا على المدى القصير.

وقاد الصعود بنهاية اليوم سهما سابك وموبايلي بمكاسب واحد بالمئة و3.5 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم الراجحي وساب والأبحاث والتسويق والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.5 و6.1 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم مكة للتعمير 2.7 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة والأسمنت السعودية 1.2 بالمئة والطيار 2.2 بالمئة والحكير 1.6 بالمئة.