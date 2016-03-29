تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق
0945 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط هبوط أسعار النفط.
وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.13 بالمئة ليغلق عند 836.85 نقطة بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.26 بالمئة ليغلق عند 5265.8 نقطة.
وكسبت أسهم بنك الكويت الدولي 1.04 بالمئة والصناعات الوطنية 1.7 بالمئة وبنك وربة 1.15 بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة.
وانخفض سعار خام القياس العالمي مزيج برنت 58 سنتا في العقود الآجلة إلى 39.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0846 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل نحو ستة في المئة في آخر ستة أيام للتداول في حين هبط الخام الأمريكي 47 سنتا إلى 38.92 دولار للبرميل.
وخسرت أسهم زين 1.45 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة وأجيليتي 1.04 بالمئة.
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0930 جمت - دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع بقوة في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.
وارتفع المؤشر الرئيسي 1.54 بالمئة ليصل إلى 7609.5 نقطة والمؤشر الثانوي 0.74 بالمئة ليصل إلى 371.7 نقطة. يتبع