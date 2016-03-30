استقالة الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي

القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة وافق على استقالة الرئيس التنفيذي جسار دخيل الجسار الرئيس التنفيذي "حسب طلبه ولأسباب خاصة".