بورصة مصر تهبط صباحا

0810 جمت - تراجعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الخميس تحت ضغط مبيعات الأفراد المحليين وسط شح السيولة.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 81 بالمئة والعرب على 10.7 بالمئة.