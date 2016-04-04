البورصة الأردنية تواصل الارتفاع للجلسة الثالثة

1240 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها اليوم للجلسة الثالثة على التوالي بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية مثل الكهرباء الأردنية وسط قيمة تداول جيدة غاب عنها الشراء المؤسسي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.51 بالمئة إلى 2165.77 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 13.9 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح محلل مالي إنه رغم الأداء الضعيف في بورصة عمان الا أن حفاظ المؤشر على بقائه فوق الحاجز النفسي عند 2100 نقطة يعتبر أمرا جيدا.

وأضاف الصالح أن "غياب صناديق الاستثمار عن السوق يؤثر سلبا وبشكل كبير على دخول مستثمرين جدد."

وارتفع سهم البنك العربي 0.33 بالمئة إلى 5.98 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.76 بالمئة إلى 2.62 دينار.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 2.18 بالمئة إلى 2.24 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.6 بالمئة إلى 4.97 دينار.

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