مشتريات المتعاملين المحليين تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - ساعدت مشتريات المتعاملين المحليين في الصعود ببورصة مصر خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.07 بالمئة ليغلق عند 7657.98 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.19 بالمئة ليغلق عند 366.25 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.057 مليار جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب والاجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 77.85 بالمئة من المعاملات والعرب على 11.8 بالمئة والأجانب 10.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم التجاري الدولي 1.5 بالمئة وهيرميس 0.4 بالمئة وطلعت مصطفى 2.2 بالمئة وجلوبال 1.97 بالمئة ودومتي 0.1 بالمئة.

وشارك في الارتفاع أسهم مدينة نصر للإسكان 0.3 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.1 بالمئة بينما نزلت أسهم بالم هيلز 4.1 بالمئة والقلعة 3.55 بالمئة.

---------------------