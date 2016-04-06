تراجعات قوية في بورصة مصر تحت وطأة جني أرباح والسعودية ترتفع

1235 جمت - دفعت عمليات جني الأرباح القوية من قبل المتعاملين المحليين بورصة مصر للتراجع بشدة خلال معاملات اليوم الأربعاء وسط وفرة في السيولة.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 2.59 بالمئة ليغلق عند 7459.8 نقطة والمؤشر الثانوي 1.4 بالمئة ليغلق عند 361.13 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.003 مليار جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 82.5 بالمئة من المعاملات والأجانب على 11.7 بالمئة والأفراد على 60.2 بالمئة.

وهوت أسهم العربية للأقطان 8.1 بالمئة والقلعة وإعمار مصر 7.7 بالمئة وسوديك 8.9 بالمئة وبايونيرز 5.6 بالمئة والمصرية للاتصالات خمسة بالمئة.

وقال هاني حلمي من الشروق للسمسرة "السوق صعد بقوة الفترة الماضية وطبيعي جدا أن تكون هناك عمليات جني للأرباح."

وخسرت أسهم التجاري الدولي 2.1 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.8 بالمئة وجلوبال وهيرميس 4.8 بالمئة وحديد عز 5.9 بالمئة.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "كانت هناك حالة من الفزع البيعي للأفراد اليوم لكن النزول لن يستمر طويلا."