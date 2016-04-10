بورصة مصر تصعد صباحا بعد توقيع اتفاقيات بنحو 25 مليار دولار مع السعودية

‭0855‬ جمت - صعدت بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأحد بعد إعلان وزيرة التعاون الدولي سحر نصر عن توقيع اتفاقيات بقيمة 25 مليار دولار خلال زيارة العاهل السعودي للبلاد.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.57 بالمئة ليصل إلى 7521.8 نقطة والمؤشر الثانوي 0.64 بالمئة ليصل إلى 363.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 141.915 مليون دولار.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 90 بالمئة من التداولات والأجانب على 5.1 بالمئة.

وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وبلتون عشرة بالمئة وحديد عز 0.1 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.8 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "الصعود أقل مما يجب أن يكون عليه.. الصعود هش وقابل للنزول في أوقت.. زيارة العاهل السعودي والاتفاقيات يجب أن تعطي تفاؤلا أكثر من ذلك للمستثمرين."

وكانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار مما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين إلى نحو 45.65 مليار دولار خلال عشرة أيام فقط.

وبدأ الملك سلمان أول زيارة رسمية له إلى القاهرة الخميس الماضي وتستمر حتى الاثنين وتم التوقيع حتى الآن على 36 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الزيارة.