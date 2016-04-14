الأسهم القيادية بالكويت تختم الأسبوع على ارتفاع

1014 جمت - أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية على ارتفاع اليوم الخميس ليخالف أداء المؤشر السعري الذي سجل تراجعا طفيفا.

وصعد كويت 15 بنسبة 0.15 بالمئة إلى 8863.14 نقطة في حين خسر المؤشر السعري 0.11 بالمئة ليسجل 5300.5 نقطة.

‭‭0827‬‬ جمت - ارتفعت الأسواق الخليجية في التداول المبكر اليوم الخميس بفضل المكاسب القوية في السعودية وسلطنة عمان في حين دعمت أسهم إعمار العقارية مؤشر دبي بعد إعلان الشركة أنها تخطط للخروج من شراكة هندية. يتبع