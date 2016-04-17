المؤشر السعودي يتراجع صباحا وأسهم مصر ترتفع

0828 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد رغم صعود قوي لعدد من الأسهم القيادية وذلك في ظل ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع منتجي النفط في الدوحة بشان تجميد إنتاج الخام.

ونزل المؤشر 0.86 بالمئة إلى 6454.2 نقطة.

وقال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن اجتماع الدوحة بين منتجي النفط من منظمة أوبك ومن خارجها بشأن تجميد مستويات الانتاج لم يبدأ بعد. وقال أحد المصدرين ان التأخير بسبب تغييرات طلبتها السعودية في آخر لحظة.

وتقول نسخة من الاتفاق اطلعت رويترز عليها إن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام في كل شهر لن يتجاوز المستويات المسجلة في يناير كانون الثاني من هذا العام.

وتقول المسودة إن التجميد سيستمر حتى أول أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري وإن المنتجين سيلتقون مرة أخرى في روسيا في أكتوبر تشرين الأول لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط .

ورغم نزول المؤشر ارتفع سهما الراجحي وكيان بقوة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات وسجلا أكبر المكاسب على المؤشر صباحا.

وقفز سهم الراجحي ذو الثقل 1.32 بالمئة بعدما قفزت أرباحه الفصلية نحو 33 بالمئة متجاوزة متوسط توقعات المحللين.

كما قفز سهم كيان 3.8 بالمئة بعدما قلصت الشركة خسائرها الصافية بنسبة 63.5 بالمئة بفضل ارتفاع كمية الإنتاج والمبيعات وانخفاض تكلفة اللقيم لتأتي الخسائر أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين.