مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - ساعدت مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية بورصة مصر على الصعود خلال معاملات اليوم الاثنين وسط سيولة متوسطة.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 83.6 بالمئة من المعاملات والأجانب على 8.99 بالمئة والمؤسسات على 57.3 بالمئة.