المؤشر السعودي يغلق مرتفعا
1355 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بعدما تكبد خسائر حادة في وقت سابق من الجلسة إثر هبوط النفط نتيجة فشل اتفاق الدوحة.
وصعد المؤشر 0.20 بالمئة إلى 6425 نقطة بتداولات قيمتها 5.5 مليار ريال.
وقاد الارتفاعات سهما معادن وتصنيع بمكاسب 6.3 بالمئة و9.38 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم البحري والراجحي والكهرباء وجبل عمر وجرير بين 0.4 و4.9 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم السعودي الفرنسي وسافكو 3.8 بالمئة وسامبا 1.2 بالمئة والاتصالات السعودية والمراعي 0.8 بالمئة وصافولا 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة.
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1235 جمت - ساعدت مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب على الأسهم القيادية بورصة مصر على الصعود خلال معاملات اليوم الاثنين وسط سيولة متوسطة. يتبع