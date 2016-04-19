بورصة الكويت تغلق مرتفعة رغم استمرار إضراب عمال النفط

0945 جمت - ارتفعت البورصة الكويتية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء رغم استمرار إضراب العاملين بقطاع النفط والغاز لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح منظومة الأجور بالقطاع العام.

وزاد المؤشر السعري الرئيسي 0.7 بالمئة ليغلق عند 5328.19 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.25 بالمئة لينهي اليوم عند 860.43 نقطة.

وكان المحلل المالي عدنان الدليمي قال لرويترز عقب فتح السوق إن هناك شعورا بتخطي "مرحلة الخطر فيما يتعلق بتداعيات الإضراب" كما أنه اتضح أن إجراءات الحكومة تجاه الإضراب "ليست عنيفة ولا قاسية" وإنها تسعى لصيغة توافقية وتصالحية.

وصعدت أسهم الصناعات الوطنية 2.9 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة وبنك الكويت الدولي وبيتك واحدا بالمئة وبنك الخليج 0.8 بالمئة.

في المقابل نزلت أسهم زين وبنك برقان 1.4 بالمئة والمباني 1.2 بالمئة وأجيليتي واحدا بالمئة.

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