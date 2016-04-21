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بورصة مصر ترتفع صباحا بدعم من مشتريات المحليين والأجانب

Thu Apr 21, 2016 8:57am GMT
 
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0839 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في مستهل التعاملات اليوم الخميس مع صعود غالبية الأسهم القيادية بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والأجانب.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.5 بالمئة إلى 7843.4 نقطة بينما صعد المؤشر الثانوي 0.6 بالمئة إلى 379.2 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء في حين اتجهت معاملات العرب إلى البيع.

وكسبت أسهم بلتون عشرة بالمئة أوراسكوم للاتصالات 5.5 بالمئة وبورتو جروب ثلاثة بالمئة وجنوب الوادي للأسمنت 2.7 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 2.1 بالمئة والقلعة وجلوبال تليكوم 1.3 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم النساجون الشرقيون 2.6 بالمئة والتجار الدولي 1.5 بالمئة وإعمار مصر والمنتجعات 1.1 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.6 بالمئة وحديد عز 0.4 بالمئة.

وخالفت أسهم سوديك وطلعت مصطفى وهيرميس اتجاه السوق لتنزل 0.7 بالمئة و0.3 بالمئة و0.1 بالمئة على الترتيب.

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  يتبع
 