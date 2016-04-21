المؤشر الأردني ينهي الأسبوع على ارتفاع

1235 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الرابع على التوالي بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل البنك العربي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا 0.69 بالمئة إلى 2156.35 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.9 مليون دينار مقارنة مع 7.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.86 بالمئة إلى 4.65 دينار وسهم البنك العربي 2.19 بالمئة إلى 6.05 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.2 بالمئة إلى 4.81 دينار.

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1010 جمت - أغلقت بورصة الكويت اليوم الخميس على ارتفاع لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 5347 نقطى في حين هبط عدد من الأسهم القيادية ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.7 في المئة إلى 855.4 نقطة.

وقال نايف الشايع المحلل المالي لرويترز إن الاقبال على الأسهم الصغيرة والمضاربية أصبح ظاهرة في بورصة الكويت لاسيما بعد أن قامت بعض هذه الشركات بتعديل أوضاعها وبالتالي تحقيق أرباح.