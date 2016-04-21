المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا وأسهم مصر تنخفض

1240 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية فيما تراجعت البورصة المصرية وسط نزول معظم الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر السعودي 1.16 بالمئة إلى 6587.7 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما جبل عمر وسابك بمكاسب 3.4 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم الراجحي وسامبا ومعادن والإنماء وتصنيع وكيان بنسب تراوحت بين 1.3 و9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الحكير 9.9 بالمئة وأسمنت اليمامة 4.3 بالمئة وبتروكيم 5.9 بالمئة وساب 0.6 بالمئة والزامل 4.9 بالمئة.

وفي القاهرة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.24 بالمئة إلى 7781.4 نقطة مبددا المكاسب التي حققها في بداية التعاملات.

ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر ارتفعت خمسة أسهم واستقر سهمان دون تغيير وتراجعت الأسهم الأخرى.

وقاد التراجعات سهما جلوبال تليكوم وطلعت مصطفى بخسائر 4.7 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.