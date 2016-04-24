تباين أداء بورصتي الإمارات في أوائل التعاملات

0844 جمت - شهدت بورصتا الإمارات أداء متباينا في أوائل التعاملات اليوم الأحد.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم دو للاتصالات 2.6 بالمئة. ولم تعلن الشركة بعد نتائجها المالية الفصلية.

وارتفع سهم أرامكس لنقل الطرود 0.6 بالمئة بعد نمو أرباح أرباح الربع الأول من العام 12 بالمئة متوافقا بذلك مع توقعات المحللين. وعزت أرامكس ارتفاع الأرباح إلى نمو بجميع المناطق.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة. لكن سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع 2.1 بالمئة حيث حقق البنك المتخصص زيادة 6.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأول ليصل إلى 482 مليون ريال بفضل ارتفاع الإيرادات وإتساع قاعدة العملاء متجاوزا توقعات المحللين في المجموعة المالية هيرميس لربح قدره 446 مليون درهم.

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0802 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد مع نزول عدد من الأسهم القيادية.