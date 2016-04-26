مشتريات الأجانب في سهم البنك التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر صباحا

0910 جمت - دعمت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.