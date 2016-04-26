مشتريات الأجانب في سهم البنك التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر صباحا
0910 جمت - دعمت مشتريات الأجانب القوية على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للسوق بورصة مصر للارتفاع في بداية معاملات اليوم الثلاثاء وسط وفرة في السيولة.
وصعد المؤشر الرئيسي 1.51 بالمئة ليصل إلى 7860.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.8 بالمئة ليصل إلى 381.7 نقطة.
وبلغت قيم التداول 243.270 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 64 بالمئة والأجانب على 26 بالمئة والمؤسسات على 68.5 بالمئة.
وكسب سهم التجاري الدولي 4.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران.
وصعدت أسهم جلوبال وأوراسكوم للاتصالات 1.3 بالمئة وهيرميس 0.9 بالمئة وبالم هيلز 0.75 بالمئة.
وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق "التجاري الدولي يستهدف مستوى المقاومة 45 جنيها وفي حالة تخطيه بتداولات مرتفعة سيستهدف مستوى 50 جنيها."
وارتفعت أسهم إعمار مصر في مستهل التداولات 0.7 بالمئة والمنتجعات السياحية 1.1 بالمئة. كما صعدت أسهم بلتون 8.4 بالمئة وبايونيرز 0.9 بالمئة وسوديك 1.2 بالمئة.