البتروكيماويات تصعد ببورصة السعودية وأداء ضعيف لباقي المنطقة

من أندرو تورشيا

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأربعاء بدعم قطاع البتروكيماويات وعدد قليل من الأسهم المتوقع أن تستفيد من خطط المملكة للإصلاح الاقتصادي بينما اتسم أداء باقي بورصات الخليج بالضعف.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 بالمئة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) كبرى شركات صناعة البتروكيماويات 1.5 بالمئة بعد ارتفاع سعر خام برنت إلى 47.05 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ بداية العام.

وقفز سهم كيان للبتروكيماويات 5.2 بالمئة وكان الأكثر تداولا في البورصة.

وقفز سهم الطيار للسفر 7.7 بالمئة في تداولات كثيفة على غير المعتاد بعدما أكدت خطة الإصلاح السعودية التي كشف عنها هذا الأسبوع الحاجة لتطوير قطاع السياحة وإن كانت لم تفصح عن أي تفاصيل.

وارتفع سهم الأندلس للتطوير العقاري التي أدرجت في يناير كانون الثاني 1.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستصرف أول توزيعاتها النقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن 2015.

وفي دبي هبط مؤشر البورصة 1.6 بالمئة. ونزل سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 3.6 بالمئة بعد نمو صافي الربح العائد للمساهمين 7.2 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 875.3 مليون درهم (238.3 مليون دولار) لتأتي النتائج دون تقديرات هيرميس التي توقعت وصول الأرباح إلى 938 مليون درهم.