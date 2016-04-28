بورصة السعودية تغلق على انخفاض

1240 جمت - أغلقت بورصة السعودية اليوم الخميس على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.21 في المئة ليصل إلى 6805.8 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.4 في المئة في حين أغلق مؤشر قطاع البتروكيماويات مستقرا.

وهبطت أسهم بنك الرياض وساب 0.9 في المئة ومصرف الراجحي 0.8 في المئة.

كما هبطت أسهم سبكيم 1.03 في المئة وينساب 1.4 في المئة والمملكة القابضة 1.2 في المئة وجرير 1.6 في المئة وجبل علي 1.9 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم سابك 0.6 في المئة والمتقدمة 2.8 في المئة والبنك الأهلي 0.2 في المئة ومعادن 1.7 في المئة.