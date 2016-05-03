البورصة السعودية تغلق منخفضة مع تراجع أسعار النفط

1220 جمت - انخفضت البورصة السعودية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء مع نزول غالبية الأسهم القيادية لا سيما قطاع البتروكيماويات بسبب تراجع أسعار النفط.

ولم تتفاعل السوق ايجابيا مع إعلان هيئة سوق المال السعودية اليوم الثلاثاء عن تعديلات تتيح قدرا أكبر من حرية التداول للمؤسسات الأجنبية في الأسهم السعودية.

كما قالت سوق المال إن الهيئة وافقت على تعديل زمن تسوية الأسهم إلى (‭‭‭T+2‬‬‬) وهي التسوية خلال يومي عمل بدلا من (‭‭‭T+0‬‬‬) التي تقضي بتسوية الصفقات في اليوم نفسه وذلك خلال النصف الأول من عام 2017 بجانب استحداث آلية البيع على المكشوف.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 1.17 بالمئة ليغلق عند 6638.15 نقطة مع هبوط مؤشر قطاع البنوك 1.18 بالمئة وقطاع البتروكيماويات 1.61 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي جراء زيادة إنتاج منطقة الشرق الأوسط وبحر الشمال من الخام.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي 2.5 بالمئة والإنماء 2.1 بالمئة والبلاد 1.7 بالمئة وبتروكيم 2.05 بالمئة وسابك 2.4 بالمئة.

كما نزلت أسهم كيان 3.6 بالمئة وبترورابغ 2.85 بالمئة وجرير 1.4 بالمئة وصافولا وموبايلي واحدا بالمئة وزين 1.1 بالمئة.