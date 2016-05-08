البورصة الأردنية تغلق مستقرة

1230 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الأحد دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط قيمة تداول جيدة غلبت عليها المضاربات والصفقات الداخلية.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 2103.63 نقطة في وبلغت قيمة التداول 15.4 مليون دينار مقارنة مع 6.5 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي معن الصالح إن حركة تداول نشطة شهدتها بورصة عمان اليوم وهيمنت عليها المضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأضاف "المؤشر متماسك فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة وهذا أمر جيد."

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.42 بالمئة إلى 2.32 دينار.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.21 بالمئة إلى 4.7 دينار وسهم الملكية الأردنية 2.73 بالمئة إلى 0.75 دينار.