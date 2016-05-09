المؤشر المصري يرتفع صباحا
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0835 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صباح اليوم الاثنين مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر 1.3 بالمئة إلى 7668.15 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما التجاري الدولي ومدينة نصر للإسكان بمكاسب 1.4 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم جلوبال تليكوم وهيرميس وطلعت مصطفى وبالم هيلز وسوديك والنساجون وبايونيرز بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمئة.
وقفز سهم المصرية للاتصالات 1.9 بالمئة بعدما قالت أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط اليوم الاثنين إنها سجلت قفزة نسبتها نحو 116 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام.
وزاد سهم أوراسكوم كونستراكشون 0.8 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها فازت بعقدين إضافيين بقيمة 270 مليون يورو (307.75 مليون دولار) بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
ولم يتراجع صباحا على المؤشر الرئيسي سوى كريدي أجريكول بخسائر 3.2 بالمئة.