أسهم السعودية ومصر تغلق منخفضة
1235 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على انخفاض متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية مع سعي المتعاملين لجني الأرباح كما نزل المؤشر المصري وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه.
وخسر المؤشر السعودي 0.73 بالمئة إلى 6644.8 نقطة.
ويتوقع محللون أن يسلك المؤشر اتجاها عرضيا مع ميل للصعود الطفيف خلال الجلسات المقبلة.
وقاد التراجعات سهما الأهلي التجاري وسابك بخسائر 1.6 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم جبل عمر وصافولا والراجحي وسامبا والاتصالات السعودية وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 0.8 و2.3 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم ساب 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة والكهرباء 0.3 بالمئة.
وفي القاهرة خسر المؤشر الرئيسي للبورصة 0.32 بالمئة من قيمته ليغلق عند 7622 نقطة.
ومن بين 30 سهما مدرجا ارتفعت ثلاثة أسهم فقط واستقرت أربعة أسهم أخرى فيما تراجعت الأسهم المتبقية.
وقاد النزول سهما التجاري الدولي ومدينة نصر للإسكان بخسائر 0.9 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب. يتبع