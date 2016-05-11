بورصة مصر تنخفض صباحا بفعل مبيعات العرب والأجانب

0908 جمت - انخفضت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تراجع جميع الأسهم القيادية تقريبا تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المحليين والأجانب مع إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمال ضعيفة.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 0.7 بالمئة إلى 7565.2 نقطة في حين تراجع المؤشر الثانوي 0.8 بالمئة إلى 366.2 نقطة.

وهبط سهم المجموعة المالية هيرميس اثنين بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحولها للخسارة في الربع الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

كما انخفض سهم جي.بي أوتو 2.45 بالمئة بعدما أعلنت الشركة هبوط صافي ربحها 70 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء.

وهبطت أسهم عامر جروب 5.4 بالمئة وحديد عز 2.9 بالمئة والقلعة 2.8 بالمئة وبالم هيلز 2.75 بالمئة وبايونيرز وايديتا 2.6 بالمئة والمنتجعات 2.25 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.2 بالمئة.

وشاركت في النزول أسهم سوديك وإعمار مصر بنسبة اثنين بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 1.9 بالمئة وطلعت مصطفى 1.7 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.1 بالمئة والتجاري الدولي 0.6 بالمئة.