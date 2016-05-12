Wed 9 Aug 2017 | 6:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بورصة مصر ترتفع صباحا مع إعلان نتائج أعمال إيجابية

Thu May 12, 2016 10:02am GMT
 
[-] نص [+]

0950 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بدعم من مشتريات العرب والأجانب مع إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمال إيجابية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.39 بالمئة إلى 7532.6 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.42 بالمئة إلى 369.5 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 0.3 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمالها اليوم نمو صافي أرباحها 6.95 بالمئة في الربع الأول من 2016.

وصعد سهم جلوبال تليكوم 2.6 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة تحولها للربحية في الربع الأول من العام.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع.

وزادت أسهم بورتو جروب 3.3 بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة وهيرميس 1.5 بالمئة وبايونيرز وإعمار مصر وسوديك 0.4 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة وجنوب الوادي للأسمنت 1.3 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.9 بالمئة والتجاري الدولي 0.2 بالمئة.

-------------------   يتبع
 