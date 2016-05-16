Wed 9 Aug 2017 | 0:02 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بورصة مصر تصعد صباحا بدعم من مشتريات الأجانب والعرب

Mon May 16, 2016 9:07am GMT
 
[-] نص [+]

0845 جمت - حولت بورصة مصر خسائرها خلال أول نصف ساعة من بداية معاملات اليوم الأثنين إلى مكاسب بدعم واضح من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب ولكن مازالت قيم التداول ضعيفة حتى الآن.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.14 بالمئة ليصل إلى 7383.2 نقطة والمؤشر الثانوي 0.15 بالمئة ليصل إلى 368.96 نقطة.

وبلغت قيم التداول 83.697 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 71.8 بالمئة من المعاملات والأجانب على 18.3 بالمئة والعرب على 9.96 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة وهيرميس 1.02 بالمئة وجلوبال 0.4 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بانتظار إشارة (شراء) جديدة." وتوقعت تراجع المؤشر الرئيسي إلى 7275 نقطة.

وصعدت أسهم بايونيرز 1.7 بالمئة وسوديك 0.8 بالمئة بينما نزلت أسهم القلعة 1.5 بالمئة وطلعت مصطفى 0.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.1 بالمئة.

-------------------   يتبع
 