البورصة الأردنية ترتفع وسط مضاربات

1220 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار سيطرة المضاربات في أسهم صغيرة وسط قيمة تداول شحيحة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2102.57 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.9 مليون دينار مقارنة مع 5.9 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن غياب المحفزات والأخبار الجديدة يضعف السوق ويقلل من إقبال المستثمرين.

وأضاف مصطفى قائلا "المضاربات تهيمن على السوق."

وانخفض سهم الملكية الأردنية 1.35 بالمئة ليغلق على 0.73 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.24 بالمئة إلى 4.09 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 3.28 بالمئة إلى 2.2 دينار وسهم بنك الإسكان 0.76 بالمئة إلى 9.25 دينار.

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