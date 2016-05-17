بورصة مصر تصعد في التعاملات المبكرة
0940 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات مؤسسات المال المحلية والأجنبية على بعض الأسهم القيادية ولكن وسط سيولة محدودة.
وصعد المؤشر الرئيسي 0.68 بالمئة ليصل إلى 7459.96 نقطة والمؤشر الثانوي 0.23 بالمئة ليصل إلى 369.5 نقطة.
وبلغت قيم التداول 222.056 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 58.6 بالمئة من التداولات والأجانب على 29.4 بالمئة والمؤسسات على 49.5 بالمئة.
وكسبت أسهم هيرميس 3.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 2.8 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.5 بالمئة وبالم هيلز 1.2 بالمئة.
وشاركت في الصعود أسهم عامر جروب 2.9 بالمئة وإعمار مصر 2.15 بالمئة وسوديك 1.4 بالمئة وبايونيرز 1.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.8 بالمئة.
ونزلت أسهم القلعة 1.5 بالمئة وإيديتا 1.3 بالمئة وجهينة 0.7 بالمئة ودومتي 0.8 بالمئة في حين استقرت أسهم التجاري الدولي.
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