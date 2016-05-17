بورصة مصر تصعد في التعاملات المبكرة

0940 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات مؤسسات المال المحلية والأجنبية على بعض الأسهم القيادية ولكن وسط سيولة محدودة.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 58.6 بالمئة من التداولات والأجانب على 29.4 بالمئة والمؤسسات على 49.5 بالمئة.