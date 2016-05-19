المؤشر الأردني ينهي الأسبوع مرتفعا

1225 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل شراء محدود في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس مرتفعا بنسبة 0.33 بالمئة إلى 2110.96 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.8 مليون دينار مقارنة مع 9.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن بورصة عمان شهدت حركة تصحيح نسبية ليحافظ المؤشر على بقائه فوق الحاجز النفسي 2100 نقطة.

وأضاف مصطفى "شح السيولة مسيطر على السوق."

وانخفض سهم البنك العربي 0.31 بالمئة إلى 6.26 دينار وسهم بنك الإسكان 0.86 بالمئة إلى 9.2 دينار.

وارتفع سهم مصفاة البترول 1.96 بالمئة ليغلق على 4.68 دينار كما صعد سهم الاتصالات الأردنية 1.83 بالمئة إلى 2.22 دينار.

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