المؤشر السعودي ينهي الأسبوع على تراجع

1245 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاسبوع على انخفاض متأثرا بخسائر الأسهم القيادية بعد نزول أسعار النفط.

ويتوقع محللون أن يسلك المؤشر مسارا عرضيا وأن يتحرك في نطاق ضيق صعودا وهبوطا على المدى المتوسط في ظل غياب محفزات الصعود القوي وفتور التعاملات خلال فصل الصيف وشهر رمضان.