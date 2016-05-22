المؤشر الأردني ينخفض وسط مضاربات

123 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم بشكل طفيف مع استمرار المضاربات في أسهم صغيرة وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم السوم الأحد متراجعا 0.07 بالمئة إلى 2113.54 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.8 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي سامر سنقرط إن البورصة تشهد تذبذبا نسبيا منذ الأسبوع الماضي وسط غياب الأخبار الجديدة.

وأضاف سنقرط "صغار المضاربين يسيطرون عل السوق."

وانخفض سهم البنك العربي 0.15 بالمئة إلى 6.25 دينار وسهم مصفاة البترول 1.06 بالمئة إلى 4.63 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 1.35 بالمئة ليغلق على 2.25 دينار.

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