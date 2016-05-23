مبيعات الأجانب على سهم التجاري الدولي تهبط ببورصة مصر
1235 جمت - دفعت مبيعات الأجانب المكثفة على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للهبوط ببورصة مصر وسط سيولة متوسطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي 1.04 بالمئة ليغلق عند 7417.1 نقطة والمؤشر الثانوي 1.07 بالمئة ليغلق عند 369.64 نقطة.
وبلغت قيم التداول 445.362 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع.
وخسرت أسهم التجاري الدولي 3.4 بالمئة وسوديك 2.1 بالمئة واوراسكوم للاتصالات 1.35 بالمئة وبالم هيلز اثنين بالمئة.
وكسبت أسهم مدينة نصر للإسكان 2.03 بالمئة بعد القفزة الكبيرة في نتائج الأعمال الفصلية.
وشارك في الارتفاع أسهم المصرية للاتصالات 1.39 بالمئة وهيرميس 1.61 بالمئة وأموك 0.3 بالمئة والعربية للأسمنت 0.2 بالمئة.
وشارك في التراجع أسهم بايونيرز 0.7 بالمئة والقلعة 1.5 بالمئة وطلعت مصطفى 2.2 بالمئة وإعمار مصر وحديد عز 2.1 بالمئة.