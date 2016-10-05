أبيكورب ترتب تمويلا إسلاميا بقيمة 100 مليون دولار لهيئة البترول المصرية
دبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) السعودية اليوم الأربعاء إنها رتبت تمويلا إسلاميا بنظام المرابحة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول.
وذكر بيان أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستستخدم التمويل لشراء غاز البترول المسال من الشركة العربية البحرية لنقل البترول.
(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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