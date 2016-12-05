الخليج يتراجع مع تمايل الأسهم العالمية وهبوط أوراسكوم للاتصالات

من سيلين أسود

دبي 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين متأثرة بالأجواء القاتمة في البورصات العالمية بعدما صوت الإيطاليون "بلا" في استفتاء على إصلاحات دستورية بينما تراجع السهم الأكثر تداولا في البورصة المصرية بفعل أنباء تنحي الرئيس التنفيذي للشركة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة إلى 7106 نقاط.

وهبط حجم التداول بشكل طفيف لكنه يظل جيدا مقارنة مع متوسطه منذ بداية العام وأشار مديرو الصناديق إلى أن بيع الأسهم كان لجني الأرباح وليس ارتدادا للاتجاه الصعودي القوي الذي ساد على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهر مسح لمديري المشتريات نشر اليوم أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارع في نوفمبر تشرين الثاني من مستوى قياسي منخفض في أكتوبر تشرين الأول.

وتباينت أسهم البتروكيماويات مع هبوط سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) واحدا بالمئة بينما زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة.

وتراجعت معظم أسهم البنوك مع انخفاض سهم مصرف الراجحي ذي الثقل 1.2 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة مع تراجع حجم التداول نحو النصف عن أمس الأحد. وشكل جني الأرباح في بعض الأسهم الكبيرة التي حققت مكاسب قوية في الجلسة السابقة أكبر ضغط على المؤشر لينخفض سهم إعمار العقارية 0.6 بالمئة.