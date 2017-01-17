مصادر: مصر قد تصدر صكوكا في وقت لاحق هذا العام

من ديفيد باربوشيا

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال ممثلون عن الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر قد تطرح صكوكا مقومة بالدولار هذا العام بعد إصدار مزمع لسندات تقليدية وفقا لما ذكره مستثمرون حضروا الجولة الترويجية لإصدار السندات في أولى محطاتها في أبوظبي ودبي.

وقال المستثمرون إن مصر تعتزم إصدار سندات تقليدية قد تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار. وسيجرى تحديد موعد بيع السندات بالضبط خلال الأيام المقبلة لكن متوسط التوقعات يشير إلى أن الطرح سيتم إطلاقه مباشرة بعد لقاءات المستثمرين المقرر أن تنتهي في لندن يوم 23 يناير كانون الثاني.